Un grand pic peint par un artiste de Boucherville figure sur une nouvelle pièce d’un dollar

Artiste peintre de longue date, Jean-Charles Daumas a remporté un concours quelque peu particulier en début d’année. Une de ses toiles représentant un grand pic installé sur un arbre a été retenue par la Monnaie royale canadienne pour être gravée sur le revers d’une pièce d’un dollar en nickel qui fait partie d’une ensemble de collection de six pièces allant de 5 cents à deux dollars. Pour ce résident de Boucherville, voir son travail ainsi reconnu est non seulement un honneur mais il lui a aussi permis de recevoir un prix en argent.

Pour réaliser cette oeuvre, M. Daumas s’est inspiré d’un oiseau qu’il avait photographié. À sa table de travail, il a fait une illustration en noir et blanc sur un carton de huit pouces de diamètre. Dans ce genre de tableau, le souci du détail demeure prioritaire. Il n’y a aucune place à l’erreur; l’oiseau doit être reproduit le plus fidèlement possible à ce qu’il est dans la réalité. Quelques spécialistes font partie du comité de sélection qui détermine le choix du gagnant dont un graveur, un ornithologue et un représentant de la Monnaie Royale canadienne. « J’ai dû éliminer la végétation qui faisait partie de mon illustration et retravaillé l’écorce de chêne de l’arbre sur lequel le grand pic paraît », explique le peintre animalier.

Le huard décoré d’un grand pic est exclusif dans l’ensemble des six pièces de monnaie de cette collection tirée à 30 000 exemplaires. Sur ce dollar, l’oiseau se tient à la verticale, agrippé au tronc d’un chêne sur lequel il travaille à agrandir un trou oblong avec son bec effilé. Cette espèce de la faune ailée se distingue par son plumage principalement noir, sa crête rouge et une ligne blanche qui descend sur les côtés du cou. Il s’agit du plus grand des 13 espèces de pic qu’on trouve au Canada.

Influence paternelle

Le père de M. Daumas était également artiste. Il a été enseignant en dessin publicitaire. Devant son chevalet, il aimait peindre des animaux. Il a ainsi exercé une influence sur son fils. « J’ai d’abord peint différents mammifères à mes débuts mais j’ai finalement eu la piqûre pour les oiseaux. J’étais allé visité Cap Tourmente et j’ai alors développé le goût pour ce type de sujet », se remémore celui qui a fait carrière comme graphiste.

Les concours de tableaux d’oiseaux lui permettent de se mesurer à d’autres artistes de talent. À ce jour, il en a également remporté quatre pour des timbres au Nouveau-Brunswick et trois pour la Fondation de la faune du Québec. À 63 ans, il conserve toujours le même intérêt pour les arts visuels. Il participe régulièrement aux expositions de l’Association des Artistes Peintres Affiliés de la Rive-Sud.