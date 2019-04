Niveau du fleuve et des rivières à Varennes : les autorités de la Ville surveillent la situation de près

Les autorités de la Ville de Varennes exercent une vigilance soutenue du niveau des eaux du fleuve Saint-Laurent et des rivières sur le territoire.

Par sa situation géographique, Varennes est peu exposée à des risques d’inondations de résidences. Cependant, le Service de sécurité incendie procède tout de même à une tournée hebdomadaire afin de surveiller la hauteur des eaux.

Il est à prévoir que les niveaux demeureront plus hauts pendant quelques jours dans les parcs de la Frayère Saint-Charles et de la Commune. Les sentiers sont fermés et les citoyens sont priés d’éviter ces endroits.

En guise de solidarité envers les villes affectées par les inondations, des équipes du Service des travaux publics de Varennes sont déployées pour prêter main-forte aux autorités de la municipalité d’Oka.