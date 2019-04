La mairesse de Sainte-Julie dénonce les attentats au Sri Lanka

Bouleversée par la vague d’attaques qui a frappé le Sri Lanka dimanche, la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, condamne ces actes horribles et exprime toute la solidarité de la communauté julievilloise envers le peuple sri-lankais.

« Il ne faut pas accepter ou banaliser ces actes odieux. Nous devons continuer de les dénoncer où qu’ils se produisent dans le monde. S’y habituer ou s’en détacher, c’est normaliser l’horreur. Nos réflexes d’indignation et de compassion doivent continuer de nous habiter pour préserver les valeurs humaines et la liberté qui nous sont si chères », affirme Mme Suzanne Roy.

Pour manifester son soutien et sa solidarité, la Ville de Sainte-Julie mettra ses drapeaux en berne à compter de mardi matin jusqu’à nouvel ordre. « Au nom de la communauté julievilloise, nous offrons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, au peuple srilankais et à toutes les personnes touchées par ce drame », conclut la mairesse de Sainte-Julie.