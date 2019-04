Concours LADN Montérégie 2019: deux entreprises parrainées par la MRC se démarquent!

Le Service de développement économique de la MRC de Marguerite-D’Youville tient à féliciter les lauréats du concours LADN Montérégie, organisé par la Table d’action en entrepreneuriat de la Montérégie. Au cours de l’événement qui s’est tenu le mois dernier à l’École nationale d’aérotechnique (ENA) de Longueuil, sept entreprises se sont vues décernées un prix. Parmi les entrepreneur(e)s honoré(e)s au cours de la soirée, deux ont été parrainées par la MRC de Marguerite-D’Youville.

Marie-Josianne Seguin de l’entreprise SegSea de Verchères a remporté les honneurs dans la catégorie «prix du public» et Annick Ouellette de l’entreprise Co-Ref Ltée de Saint-Amable a remporté le prix «Détermination». Fait intéressant à noter, l’édition 2019 du concours a reçu un total de 74 dossiers de candidatures! Parmi ceux-ci, seulement dix finalistes ont été sélectionnés par le jury.

À la suite de l’annonce des entreprises lauréates, M. Sylvain Berthiaume, directeur général de la MRC de Marguerite-D’Youville a déclaré : «Nous sommes toujours fiers de voir le fruit du labeur des entrepreneurs de chez nous récompensé de la sorte. Il s’agit également d’une preuve que le soutien de notre Service de développement économique contribue de façon significative au succès de nos entreprises locales. Je leur lève mon chapeau!»

À propos des entreprises lauréates

SegSea :

L’entreprise propose une collection unique de maillots de bain pour papa et fiston qui allie confort et style tout en leur permettant d’être agencés de façon identique. Les maillots sont conçus au Québec. SegSea agit comme détaillant en offrant la vente des maillots aux consommateurs via son site internet www.segsea.com et à travers diverses boutiques éphémères. Depuis mars 2019, les maillots SegSea sont aussi disponibles dans l’une des luxueuses boutiques M/2.

Co-Ref Ltée :

L’entreprise conçoit, fabrique et installe des systèmes de ventilation pour les secteurs commercial, industriel et institutionnel. Leur équipe dynamique offre la tranquillité d’esprit d’un travail accompli selon les plus hauts standards. Ils possèdent l’expertise et la détermination pour relever les plus importants défis en la matière.

À propos du concours

« LADN Montérégie » est un événement unique associé à un concours qui vise à stimuler l’entrepreneuriat par la reconnaissance du Leadsership, de l’Audace, de la Détermination et de l’esprit Novateur d’entrepreneurs de la Montérégie en opération depuis moins de trois ans au sein de la communauté d’affaires du territoire.