Une saison de rêve se conclut avec une victoire au tournoi novice de Magog pour les Bombardiers de Varennes

Les Bombardiers de Varennes novice B ont conclut leur saison de rêve en remportant dimanche soir 14 avril, le tournoi de Magog en pulvérisant leurs adversaires les Cantonniers de Magog par le pointage de 8 à 1. Cette victoire couronne une saison extraordinaire où l’équipe a remporté le tournoi de Beauharnois, remporté le titre de la saison régulière et s’est rendue jusqu’en grande finale du championnat régional. Félicitations aux joueurs (Jacob Beaudry, Victor Pelletier, Thomas Gendron, Sami Sghir, Gabriel Jacob, Jacob Lefrançois, Brian Belley, Olivier Laflamme, Charles Viau, Vincent Bourgault, Gael Chaves et Mederic Hudon). Un très grand merci aux entraîneurs (Vincent-Olivier Pelletier, Yannick Bourgault, James Hudon et Jonathan Jacob, à Patricia Milette et Isabelle Dionne qui ont assumé la gérance ainsi qu’à tous les supporters qui ont suivi le club à travers la région.