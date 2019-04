Coup d’oeil sur la séance mensuelle du conseil municipal de Boucherville

° Le conseil municipal de Boucherville a entériné la nomination des membres du nouveau comité ferroviaire de la ville la semaine dernière. Ce groupe de travail compte en ses rangs une quinzaine de personnes : Micheline B. Savaria, Nicolas Chaput, Jean-Marcel Duval, Daniel Galarneau, Cyril Gambini, Élisabeth Jasmin, Jacques Labrecque, Sylvie Lamoureux, Monique Marion, Jacques Racine, Andréa Rodriguez, Rémi Tremblay de même que le maire Jean Martel, la conseillère municipale Isabelle Bleau et Amélie Giguère, chef de section de la participation citoyenne.

° Un écran antibruit sera érigé le long de la route 132, entre les viaducs des boulevards de Montarville et du Fort-St-Louis. Cette construction prochaine engagera une dépense de près de 625 000 $.

° Les élus municipaux ont approuvé une recommandation de la commission des aînés de soutenir la formation d’un comité de travail qui réunirait des représentants de la Ville, du CISSS de la Montérégie-Est, des partenaires du milieu et des citoyens et dont le mandat serait de faire des propositions en matière d’accès aux soins de santé de première ligne.

La commission des aînés rappelle que l’accès aux soins de santé demeure une préoccupation pour l’ensemble de la population, particulièrement pour les clientèles vulnérables. Toutefois, l’accès à un médecin de famille est déficient à Boucherville. Cette situation est loin de s’améliorer puisque cinq médecins du Centre médical Boucherville, le seul GMF établi dans la municipalité ont annoncé leur départ à la retraite. En début d’année, 4 451 résidants de Boucherville étaient inscrits sur la liste d’attente du Guichet d’accès pour la clientèle orpheline du CSSS Pierre-Boucher. L’inscription la plus ancienne datait de 2012.

° La conseillère municipale Josée Bissonnette agira à titre de maire suppléant du 1er mai au 30 juin.

° Le directeur général de la Ville, Roger Maisonneuve voit son contrat de travail prolongé; il maintiendra sa fonction pour une période indéterminée.

° Les élus municipaux ont accordé leur appui à la semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se déroule du 21 au 27 avril. Chacun d’entre eux portait un ruban vert, symbole de cette cause, lors de la séance publique du conseil.

° Tout comme l’an dernier, un piano public sera installé sur la terrasse adjacente au Café centre d’art, dans le Vieux-Boucherville, pour la période du 10 juin au 30 septembre.