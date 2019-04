Sale… printemps!

Il n’y a pas que les perce-neige qui annoncent le printemps, les déchets aussi! Avec la fonte de la neige, ces derniers refont surface dans les parcs, rues, trottoirs, et pistes cyclables.

Un citoyen qui a tenu à conserver l’anonymat a contacté le journal pour déplorer la malpropreté du parc de la Frayère situé en bordure du Saint-Laurent, dans le secteur est de la ville, où des ordures jonchent malheureusement le sol.

Des déchets qui sont trainés par le fleuve ou carrément jetés par des utilisateurs de cet espace vert. Contenants de plastique, cannettes, sacs, déjections de chiens se retrouvent un peu partout, et le long des sentiers. À l’extrémité du parc, près des pylônes électriques, certains citoyens semblent utiliser l’endroit comme s’il s’agissait d’un dépotoir. On y retrouve un siège d’automobile incendié, des débris d’aménagements paysagers, des souches d’arbres, des bouteilles, etc. Ce petit coin perdu est aussi connu pour être un lieu de rencontre de jeunes.

« C’est le seul endroit où l’on peut avoir un semblant de vraie nature dans notre chère ville de Boucherville», remarque le citoyen qui s’explique mal une telle incivilité en 2019, malgré la présence de nombreuses poubelles.

« Il faudra attendre la fin de la fonte de la neige pour que la Ville commence ses opérations de nettoyage dans les parcs, et ce, afin d’éviter d’endommager les pelouses et les aménagements fragiles à cette période de l’année », précise la porte-parole, Julie Lavigne.

« Malgré que la situation de malpropreté ait été constatée au parc de la Frayère, nous devons encore patienter que dame nature soit plus clémente. Soyez assurés que la Ville de Boucherville entreprendra les opérations de nettoyage sur les pelouses dès qu’elle le pourra. »

Enfin, signalons que la Ville est dotée d’un plan d’entretien de ses parcs qu’elle « suit de façon assidue ». Par ailleurs, les équipes du Service des travaux publics ont déjà entamé les opérations printanières de nettoyage sur les pistes cyclables, les rues et les trottoirs.