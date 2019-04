300 cyclistes dans les rues de Boucherville

Les cyclistes se donnent rendez-vous le 28 avril au parc de la Mairie pour participer au Criterium provincial organisé par le Club de cyclisme de Boucherville.

Cette première compétition au calendrier devrait réunir plus de 300 coureurs venus de partout au Québec, âgés de 5 à 16 ans pour les catégories espoirs, 16 et 18 pour le junior élite, et 18 ans et plus pour les catégories senior et maitre femme.

L’événement se déroulera entre 9h et 17h, beau temps mauvais temps, sur un circuit d’un kilomètre autour du parc de la Mairie. Les citoyens sont invités à encourager les cyclistes le long du parcours. Il y aura animation sur place.

Pour cette occasion, plusieurs rues seront fermées à la circulation automobile à compter de 6h, soit le boulevard du Fort-Saint-Louis, entre le boulevard De Montarville et la rue Jacques-Ménard; la rue Jacques-Viau; la Rivière-aux-Pins, direction ouest, entre la rue Jacques-Viau et le boulevard De Montarville; le boulevard De Montarville, direction nord, entre la rue de la Rivière-aux-Pins et le boulevard Marie-Victorin (une seule voie sera ouverte en direction sud).

Il y aura possibilité de s’inscrire sur place pour une course d’un jour. Renseignements : www.clubcyclisteboucherville.com