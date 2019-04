La patineuse Alicia Pineault déterminée à réaliser ses rêves

Elle est gracieuse sur la glace et les spectateurs admirent son grand charisme. Alicia Pineault retient l’attention là où elle passe et particulièrement sur la scène internationale. La patineuse artistique a de grandes ambitions et elle compte bien réaliser ses rêves, notamment celui de participer aux Jeux olympiques de 2022.

Initiée au patinage artistique dès l’âge de 4 ans, Alicia maîtrise bien la technique et dégage une belle joie sur la glace, une qualité que plusieurs remarquent et apprécient. Issue d’une famille où la musique était vraiment importante, Alicia avoue que lorsqu’elle était jeune enfant, elle avait une grande énergie, bougeait et dansait beaucoup. « Je pense qu’aujourd’hui, on dirait de moi que j’étais hyperactive. Ma mère a décidé d’accorder une importance aux sports pour me permettre de dépenser cette énergie. J’en ai donc essayé plusieurs.»

C’est dans le patinage artistique qu’Alicia préfère s’exprimer. « Je pouvais avancer à mon propre rythme et le fait de pouvoir patiner au son de la musique, et de recevoir de petites récompenses chaque fois que je réussissais un nouveau saut, m’a fait aimer ce sport.»

Si elle peut danser sous plusieurs styles de musique, elle pense que sa force réside dans celles qui sont très rythmées « quand la foule embarque et qu’elle peut taper des mains.»

Parmi ses qualités d’athlète, Alicia réussit à patiner avec émotions. « Les gens disent que mon charme me suit jusque sur la glace. J’accorde une grande importance à ce que je dégage. Je ne suis pas gênée de sourire et de faire des mimiques. Je crois que c’est ce qui me démarque.»

Elle avoue également être très résiliente à tous les niveaux de la vie, ce qui lui procure une grande force. « Lorsque je me trouve dans une situation difficile, je suis capable de trouver les points positifs pour continuer à travailler fort.»

Talent reconnu

Alicia a remporté le titre de vice-championne canadienne en 2015 dans la catégorie novice, ainsi qu’en 2016, dans la catégorie junior. Elle a fait son entrée en 2016 sur le circuit international. Au Junior Grand Prix ISU en République tchèque, elle se classe au 10e rang.

À la Classique d’automne de cette année-là, elle arrive deuxième, et sixième à celle de 2018. Au Grand prix sénior à la Place Bell à l’automne 2018, elle se hisse au 10e rang. « Ce fut pour moi un grand accomplissement de m’être rendue à ce niveau de compétition et ça m’a vraiment donné la piqûre pour continuer.»

Malheureusement, en raison d’une blessure, elle n’a pu se qualifier pour les Championnats du monde qui se tenaient en mars dernier au Japon. « Ç’a vraiment été difficile pour moi. J’étais vraiment triste. Mais l’année prochaine, mon but est de faire partie de l’équipe des Championnats du monde qui auront lieu à Montréal. C’est excitant et je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y être cette fois. » Au niveau mondial, elle se classe au 89e rang sur 254.

Maintenant âgée de 19 ans, la jeune patineuse caresse le rêve de participer aux Jeux olympiques de 2022. Elle représente le Club de patinage artistique de Varennes et s’entraîne au Complexe sportif Duval Auto avec le Centre Élite de Boucherville, environ trois heures sur la glace et deux heures hors glace, du lundi au vendredi. Elle étudie à plein temps au Cégep Édouard-Montpetit en sciences de la nature.