Nouvelle édition du Marché du printemps à Contrecoeur

Après le succès du Canard’O de Contrecœur et de son marché de l’automne d’octobre dernier, le Marché du printemps est de retour pour une 2e édition le samedi 27 avril, de 11 h à 16 h, au centre-ville de Contrecœur, sur les rues Saint- Antoine et L’Heureux.

Le marché sera composé de commerçants, d’organismes, de différents kiosques gourmands ainsi que d’une place des artisans. La première édition avait réuni près de 2 500 personnes au cœur du centre-ville. Le Marché du printemps est l’événement touristique printanier à ne pas manquer et qui saura rassembler les gens de la région ainsi que les citoyens dans une ambiance festive et musicale!

Voici la programmation 2019 :

• Un Marché du printemps comprenant plus de 50 kiosques avec une place des artisans, des kiosques gourmands, des commerçants et des organismes;

Un parcours gourmand jusqu’au 4 mai dans les restaurants et commerces d’alimentation locaux sous la thématique de la bière et de l’érable

Un service de bar et stations gourmandes

Un coin détente autour du feu

Animation musicale avec l’école de musique de la Chasse-Galerie

Dévoilement de la recette gagnante du concours gourmand à 13 h.

Ne manquez pas cet événement rassembleur et gourmand! Tous les détails de la programmation, la liste des kiosques, les détails du parcours gourmand sur le www.contrecoeurtouristique.com