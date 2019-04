Le ministre du Patrimoine canadien rencontre les artistes d’ici à l’invitation du député Michel Picard

Encore une fois, à l’invitation du député de Montarville, Michel Picard, un ministre fédéral réputé a pris le temps de rencontrer les citoyens de la région. L’honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, est venu à la rencontre d’une dizaine d’artistes peintres et d’organismes culturels et communautaires de la région. Les Québécois aiment les arts ainsi que la culture et M. Picard tenait à lui faire découvrir et apprécier le talent ainsi que la créativité de nos artistes locaux, dont plusieurs de Sainte-Julie, soit Diane Duquette, écrivaine et poète, de même que les artistes peintres Serge Babeux, André Van Melle et Toussaint Riendeau, qui est également sculpteur.