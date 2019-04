40 bougies pour le Centre d’action bénévole de Boucherville… et un nouveau logo!

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) est une grande histoire d’amour et de coeur… depuis maintenant 40 ans! Sans ses bénévoles, ses employés et ses partenaires, le CABB ne serait pas l’organisme phare de Boucherville qu’il est devenu avec le temps », a déclaré avec fierté Michel Loignon, le président du conseil d’administration dans son discours d’ouverture de la Soirée reconnaissance des bénévoles 2019 du 12 avril dernier.

Le Centre a pris beaucoup de galon depuis 40 ans avec la mise sur pied de plusieurs services qui font encore aujourd’hui sa renommée : la popote roulante, le service d’accompagnement-transport, l’aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires, le soutien aux organismes, les services destinés aux proches aidants d’aînés, etc.

Les bénévoles, des alliés indispensables

La Soirée reconnaissance des bénévoles 2019 s’est tenue sous le thème « 40 ans de générosité, ça se fête! »

Au cours de cette soirée, les responsables ont souligné l’implication de nombreux bénévoles, dont Solange Bouchard et Danielle Poitras-Pearson ayant cumulé 20 ans de bénévolat au sein de l’organisme. Ils ont aussi reconnu l’accomplissement de Colette Aubut et d’Alain Gagnon, Denis Lessard et Denis Pearson comptant 15 ans de bénévolat.

Le dévouement de quatre bénévoles ayant réalisé chacun plus de 110 heures de bénévolat par année, et ce, pendant cinq années consécutives a également été souligné. Il s’agit de Gilberte Longtin-Bourret et de Guy Coutier, Dominique Martineau et de Richard Moisan. Ceux-ci se sont vu remettre la mention Benoît-Signori.

D’autres bénévoles soulignant leurs 5 et 10 ans d’accomplissement ont aussi été honorés.

Chaque année, la soirée reconnaissance se veut un moment privilégié afin de reconnaître et de célébrer les bénévoles qui prennent le temps d’aider, d’écouter, d’accompagner, d’accorder du répit et de mettre à profit leur expertise. «Le bénévolat est un puissant moteur pour créer des richesses collectives. Que ce soit au niveau de l’éducation, du sport, de la santé et des services sociaux, etc. le bénévolat est non seulement partout, mais c’est grâce à toutes nos actions que notre société s’enrichit.

Seulement au CABB, les bénévoles ont réalisé 32 112 heures de bénévolat au cours de la dernière année», a déclaré le président Michel Loignon, lors de l’ouverture de la soirée.

Un nouveau logo!

Pour souligner ses 40 ans, le traditionnel oiseau sera donc remplacé par un nouveau design plus actuel, plus fort et qui traduit davantage la place que le CABB occupe maintenant dans la communauté de Boucherville. Ce changement coïncide avec le déménagement de l’organisme en 2020 à la future Maison du bénévolat de Boucherville.

Pour souligner le 40e anniversaire du CABB, une version adaptée du logo incluant la mention « 40 ans » sera utilisée jusqu’en avril 2020.