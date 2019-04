Un programme de hockey scolaire bien implanté à l’école le Carrefour à Varennes

L’année 2018 et 2019 aura eu un gros changement à l’école secondaire Le Carrefour de Varennes avec une restructuration des programmes sportifs parascolaires « Les Celtiques ». Dès cette année, l’école est représentée par 13 équipes sportives ( volleyball, futsal,basketball et hockey sur glace) pour la session automne-hiver et autres équipes à venir en flag-football pour la session du printemps.

L’arrivée du programme de hockey sur glace scolaire survient au bon moment. « Nous sentions une bonne demande auprès des élèves, mentionne le responsable des programmes sportifs, M. Marcellin Lavallée.

Cette année, une première équipe officielle dans la catégorie Benjamin est née et performe dans la ligue de hockey scolaire du RSEQ Montérégie. L’équipe s’est très bien démarquée dans le réseau et a terminé la saison en 3e positions du classement général et a très bien performé dans les séries éliminatoires et malheureusement a perdu en demi-finale. Bravo !

Le programme de hockey sur glace offre aux athlètes environ 30 temps de glaces pendant la saison, 15 pratiques et 15 parties. Les jeunes pratiquent tous les mercredis matins de 7 h 00 à 8 h 20 avant les cours au Sportplexe de l’Énergie à Varennes . Le système est bien organisé avec le transport et un petit entrepôt pour ranger leur équipement.

Tous les jeunes inscrits à l’école secondaire gars ou filles, joueurs du hockey civil ou pas et quelques soit le programme d’étude peut participer et jouer dans ce programme parascolaire.

L’année prochaine nous attendons une belle cohorte de joueurs provenance des écoles primaires.

Nous prévoyons facilement la continuation du programme et possiblement avec l’augmentation d’une à deux autres équipes.