Les filles du Novice B de Boucherville remportent le bronze au tournoi Festival C de Trois-Rivières

Ringuette

Après une saison difficile, soit deux victoires et de nombreuses défaites en saison régulière, en plus d’avoir vécu une scission de l’équipe pour le Novice A en novembre, c’est contre toutes attentes que les filles du Novice B de Boucherville se sont resserrées les coudes au tournoi du Festival C de Trois-Rivières, tenu le week-end dernier, les 12, 13 et 14 avril.

En effet, l’équipe n’a connu aucune défaite ! Les filles ont d’abord affronté l’équipe Des Moulins, et ont remporté la partie 5-3. Puis, le même jour, elles ont eu le dessus sur VDR avec un pointage de 2-1. Enfin, samedi, elles ont affronté Trois-Rivières dans une chaude lutte pour annuler 1-1. Le tournoi étant à la ronde et le pointage étant important, elles se sont retrouvées en finale pour la médaille de bronze (et ce, malgré aucune défaite en tournoi). Elles ont de nouveau rencontré Trois-Rivières pour l’emporter avec la marque finale de 2-0. Félicitations à la gardienne de but pour ce bon match, soit Olivia Lauzon, qui a gardé sa concentration jusqu’à la toute fin malgré de nombreux tirs.

Les filles ont démontré un grand esprit d’équipe ! Bravo ! Un merci particulier aux entraîneurs Isabelle Périgny, Luc Drolet, Catherine Hunter et Annie Vachon sur la photo, entourés de l’équipe du Novice B portant fièrement la médaille de bronze au cou :

No. 5 : Raphaelle Perron

No. 16 : Maélie Demers

No. 76 : Lili-Rose Cassivi

No. 83. : Marilou Raiche

No. 84 : Justine Laliberté

No. 86 : Anais Brunelle

No. 87 : Florence Brunelle

No. 91 : Mathilde Bussières

No. 92. : Flavie Samson

No. 96 : Mandie Drolet

No. 97: Olivia Lauzon