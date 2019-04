Le passé et le présent se conjuguent pour le futur: dévoilement d’une mosaïque rétrospective des députés de la circonscription

Le passé et le présent se conjuguaient dans la bonne humeur le 18 avril dernier lors d’une conférence de presse portant sur le dévoilement d’une mosaïque représentant les députés ayant siégé dans la circonscription de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, en présence de plusieurs invités de marque.

Le dépliant qui fait l’énumération des députés de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères de 1792 à nos jours peut paraître petit dans les mains, mais le travail qui a été accompli pour le réaliser est considérable, car même les bibliothèques de l’Assemblée nationale et du Parlement du Canada ont peu de photos ou d’images des anciens députés.

« C’est un travail de bénédictin! », s’est exclamé l’ancien député du Bloc Québécois de 1993 à 2006, Stéphane Bergeron, qui s’est lui aussi attaqué à cette tâche il y a quelques années alors qu’il était député au palier provincial et il a donc salué la ténacité de Xavier Barsalou-Duval et de son équipe.

Outre M. Bergeron, on remarquait pour l’occasion la présence de Sana Hassainia, députée du Nouveau Parti démocratique entre 2011 et 2015, Luc Malo, député du Bloc Québécois, de 2006 à 2011, Pierre Nantel, actuellement député de Longueuil-Saint-Hubert, mais alors député du Nouveau Parti démocratique, de 2006 à 2011, et bien sûr du député actuel, Xavier Barsalou-Duval, initiateur du projet.

Pour les générations à venir

« L’idée de fabriquer cette œuvre historique m’est venue de Stéphane qui en avait fait une alors qu’il était député de Verchères au Québec. Aussi, à l’instar des municipalités et des villes qui affichent dans leurs locaux, leurs anciens maires et conseillers, je me suis dit que ça devait aussi être fait pour les ex-députés fédéraux de notre circonscription. J’ai la chance d’être leur successeur et cela représente pour moi une façon de reconnaitre leur travail et leur contribution », a expliqué M. Barsalou-Duval.

« Vous noterez que le dépliant porte sur l’ensemble de la circonscription, car il régnait beaucoup de confusion concernant ses limites exactes. Avec un côté éducation populaire et un aspect de renforcement du sentiment d’appartenance et de fierté, nous faisons donc d’une pierre, deux coups. Le dépliant sera distribué dans les institutions de la circonscription qui en feront la demande, sociétés d’histoire et lieux touristiques, par exemple », a-t-il précisé.

Dans son discours, le député a souligné que cette œuvre témoigne de notre histoire et de notre patrimoine politiques pour les générations à venir. Elle raconte les débuts du parlementarisme canadien à partir de 1792, quand la circonscription portait d’abord le nom de Surrey, qui a ensuite changé pour celui de Verchères.

Ces recherches lui ont aussi permis de faire plusieurs découvertes intéressantes, notamment que Boucherville faisait alors partie du comté de Kent, qui est devenu plus tard le comté de Chambly à travers les nombreux découpages du territoire. Du point de vue politique, il a rappelé que le Parti canadien avait la faveur populaire à l’époque et qu’il est devenu le Parti patriote en 1827. Autre fait significatif, on a envoyé un député Antiunioniste au Parlement en 1865 afin qu’il vote contre le projet de confédération.

On peut donc conclure en disant qu’un tel travail s’inscrit dans la pérennité de l’histoire car, comme l’a souligné Stéphane Bergeron dans son discours en faisant référence à l’historien français Fernand Braudel : « Le présent sans passé n’a pas d’avenir! »