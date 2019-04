La collecte de résidus verts débute le jeudi 25 avril à Boucherville

Tous les jeudis du 25 avril au 28 novembre prochain, il vous sera possible de mettre à la rue vos résidus verts et vos branches. Ces matières seront transformées en compost contrairement aux ordures ménagères qui sont collectées les lundis et qui sont destinées à l’enfouissement.

Les résidants qui ont déjà commencé à ramasser les résidus verts sur leur terrain sont invités à attendre au 25 avril avant de les mettre en bordure de rue.

Horaire de collecte

Les jeudis, entre 8 h et 18 h

Vous devez déposer vos résidus verts et vos branches en bordure de rue la veille à compter de 20 h ou au plus tard à 8 h le jour de la collecte.

Résidus verts acceptés

Feuilles mortes

Branches de diamètre inférieur à 5 cm, attachées en ballots (max. 1,5 m de long, par 40 cm de diamètre)

Résidus de tonte de pelouse (bien qu’il soit préférable de les laisser au sol après la tonte)

Fruits tombés de vos arbres (pommes,

prunes, marrons, etc.)

Fleurs, plantes et autres résidus

végétaux, sans terre (aiguilles de

résineux, retailles de haie, mauvaises herbes, végétaux malades, etc.)

Plantes d’intérieur, sans terreau d’empotage

Sciure de bois et copeaux

Citrouilles et balles de foin

Épluchures de maïs

Contenants acceptés

Poubelle munie de poignées d’une capacité maximale de 100 L

Bac roulant de 120 à 360 L avec une prise européenne (sauf bac bleu)

Sac de papier brun conçu

pour les résidus verts

Sac de plastique transparent

ou orange

Évitez de surcharger les contenants : max. 25 kg (55 lb) pour une poubelle ou un sac et 100 kg (220 lb) pour un bac roulant.

Les autres matières et contenants sont refusés.

Pelouse

La Ville de Boucherville vous incite à laisser les rognures de gazon au sol après la tonte puisque cette pratique, nommée herbicyclage, présente de nombreux bénéfices pour la santé de votre pelouse et pour l’environnement. Les rognures laissées sur votre terrain prendront peu de temps à se composter et à disparaître. Il existe plusieurs trucs pour assurer le succès de votre herbicyclage. Ceux-ci sont décrits au boucherville.ca/herbicyclage.

Branches de 5 cm de diamètre et plus

Si vos branches ont un diamètre entre 5 et 30 cm (2 à 12 pouces), un service de déchiquetage est offert par la Ville, moyennant certains frais. Pour connaître les modalités de cette solution, consultez le boucherville.ca/collectes. Vous pouvez aussi faire affaire avec un entrepreneur privé ou encore aller porter gratuitement les grosses branches et les souches (longueur maximale de 2,5 m) à l’écocentre Marie-Victorin. Vérifiez au préalable les heures d’ouverture et les règles d’accès au boucherville.ca/ecocentres.

Problèmes de collecte?

Direction des travaux publics 450 449-8630

Renseignements boucherville.ca/collectes

Ligne info-environnement 450 449-8113