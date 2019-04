Inscrivez-vous au nettoyage des berges à Contrecoeur le 28 avril

Après la saison hivernale, on découvre beaucoup de déchets sur les berges…vous désirez vous impliquer pour embellir notre fleuve Saint-Laurent, alors c’est possible lors du nettoyage des berges qui aura lieu le dimanche 28 avril, de 9 h à 15 h. Le départ se fera au quai municipal, dès 9 h 30 (derrière la mairie située au 5000, route Marie-Victorin).

Vous pouvez également arriver à d’autres moments au cours de la journée. Si vous avez une embarcation et que vous désirez vous impliquer sur l’eau, cela nous serait d’une grande aide. Venez nous aider à améliorer l’environnement local.

Pour participer, INSCRIVEZ-VOUS SANS TARDER en téléphonant au 450 587-5901, poste 204. Un dîner est prévu afin de vous remercier de votre implication. La Ville de Contrecœur vous donnera une gourde afin d’éviter l’utilisation d’eau en bouteille. N’oubliez pas vos bottes d’eau ou vos bottes-culottes ou vos cuissardes, elles vous seront utiles!

La Ville de Contrecœur peut compter sur les partenaires suivants pour l’organisation de cette 2e édition qui aura lieu le 28 avril prochain : Zip des Seigneuries, mission 100 tonnes, G.C. Aventures…Au fil de l’eau, ArcelorMittal, EBI, Marché Emily & Philip IGA, Pizz Contrecœur et Tim Hortons.