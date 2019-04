La campagne contre l’isolement social des aînés « ON JASE-TU? » à Boucherville le 4 mai

Le projet Ponts de l’entraide, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) et l’Unité pastorale de Boucherville, invite les aînés de Boucherville à l’activité « On jase tu? ». Celle-ci aura lieu le samedi 4 mai 2018, à 10 h, au Cercle social Pierre-Boucher (31 rue Pierre-Boucher).

Initiée par le magazine Bel Âge, l’activité se déroulera simultanément dans plusieurs régions du Québec afin de briser l’isolement des aînés, et ce, d’une façon toute spéciale : en tentant de battre le record mondial du nombre de gens qui prennent un café au même moment, à travers tout le Québec! À Boucherville, les aînés sont invités à passer un bon moment autour d’un café avec les organisateurs. Au besoin, un transport aller-retour peut être offert par des bénévoles. Une réservation au préalable devra être faite par téléphone auprès de l’accueil du CABB au 450 655-9081 avant le mardi 30 avril à 16 h. Aucune inscription obligatoire pour l’événement; nous vous attendons sur place avec plaisir.

Depuis 2013, le projet Ponts de l’entraide vient en aide aux individus et aux familles de Boucherville qui vivent une situation précaire ou de l’exclusion sociale. Des services personnalisés de soutien et d’accompagnement sont offerts gratuitement. Selon les besoins, l’intervenant peut, par exemple, soutenir un citoyen dans ses recherches d’emploi, l’aider à solutionner une difficulté familiale ou organisationnelle, etc. Le projet Ponts de l’entraide est une initiative de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB).