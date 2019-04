Deux infirmières du CISSS de la Montérégie-Centre lauréates de prix prestigieux

Les infirmières du CISSS de la Montérégie-Centre Dominique Tremblay et Bich-Lien Nguyen recevront le 1er mai prochain chacune un prix Florence, décerné par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, pour souligner leur contribution exceptionnelle à la profession.

Dominique Tremblay

Chercheuse au Centre de recherche Charles-Le Moyne – Saguenay–Lac-Saint-Jean sur les innovations en santé, Dominique Tremblay est titulaire du prix dans la catégorie «enseignement et recherche en sciences infirmières». Ce prix souligne son apport à l’avancement des connaissances et au développement de la pratique en science infirmière par ses travaux de recherche. Ces dernières années, les travaux de Mme Tremblay ont principalement porté sur la contribution des infirmières pour aider les personnes atteintes de cancer. Elle est d’ailleurs titulaire de la Chaire de recherche sur l’amélioration de l’efficacité des soins aux personnes atteintes de cette maladie.

Dominique Tremblay a aussi reçu ce prix grâce à la qualité de son enseignement. Mme Tremblay est professeure agrégée à l’école des sciences infirmières à la Faculté de médecins et des sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke et Directrice adjointe des Programmes de recherche en sciences de la santé à cette même faculté.

Bich-Lien Nguyen

Infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne, Bich-Lien Nguyen est la récipiendaire du prix Florence dans la catégorie «relève» qui souligne la contribution exceptionnelle d’une infirmière de moins de 10 ans d’expérience qui s’est illustrée dans ses études, par son travail et son engagement communautaire.

La qualité de la pratique de Mme Nguyen, son expertise et la profondeur de ses connaissances des soins requis pour la personne et sa famille sont très appréciées à son travail à la clinique réseau Azur, où elle a notamment développé une clinique de pose de stérilet. Mme Nguyen oeuvre en formation, en enseignement et en recherche en plus de contribuer à la clinique jeunesse et d’œuvrer au besoin auprès des aînés résidant dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou en ressource intermédiaire.

Des liens entre les deux lauréates

Les deux lauréates des Prix Florence collaborent depuis plusieurs années. Pendant ses études au 2e cycle au Programme de recherche en sciences de la santé de la Faculté de médecine de l’Université de Sherbrooke, Mme Nguyen était l’auxiliaire de recherche de Dominique Tremblay qui était aussi sa directrice de maîtrise. Leurs travaux portaient sur la prestation et l’organisation des soins aux personnes touchées par le cancer. Mme Nguyen s’y consacre encore à temps partiel, partageant son temps entre sa pratique d’infirmière praticienne spécialisée, la recherche et l’enseignement.