Clinique de BMX le 25 mai de 13 h à 15 h à Boucherville

La Ville de Boucherville en collaboration avec le Club BMX Rive-Sud, organise une clinique de BMX le 25 mai prochain de 13 h à 15 h pour tous, initiés ou non.

Venez vous amuser et découvrir la piste de BMX qui fut homologuée par la Fédération des sports cyclistes du Québec, le 14 juin 2018. La surface de la piste qui fait 250 mètres de long avec un dénivelé de 2 mètres est faite en poussière de granite et les virages sont quant à eux enrobés de bitumineux (asphalte). La butte de départ également asphaltée a un dénivelé de 2,5 mètres. La piste correspond désormais aux normes d’homologation prévues et respecte le règlement de sécurité BMX en vigueur pour une piste de niveau récréative.

Les entraîneurs vous attendent en grand nombre! Apportez votre vélo de BMX ou de montagne.

Préalables :

• Être âgé de 5 ans et plus;

• Casque obligatoire;

• Vêtements et gants longs.

Gratuit

La piste de BMX est située derrière la Maison des Jeunes La Piaule, 540, chemin du Lac, Boucherville.

Renseignements

450 449-8640