Ateliers de formation du Service de développement de la MRC

Le Service de développement économique (SDE) de la MRC met à la disposition des entrepreneurs de la région une panoplie d’outils leur permettant d’acquérir un bagage de connaissances en lien avec l’entrepreneuriat. Parmi ceux-ci, le programme de formation «Développement des compétences en gestion d’entreprise» propose une série de 21 ateliers sur des sujets aussi variés qu’intéressants. Les personnes souhaitant participer sont invitées à s’inscrire dès maintenant puisque les places sont limitées.

Dès le 14 mai, il sera possible pour un représentant d’une entreprise en démarrage ou en expansion de prendre part gratuitement aux ateliers de formation, et ainsi obtenir réponse à plusieurs interrogations sur des sujets, telles que la comptabilité, les ventes, la planification stratégique, les réseaux sociaux et bien d’autres.

Le programme de formation sera donné dans les bureaux de Gestion Horizon MD, situés au 1471, boulevard Lionel-Boulet, bureau 23, à Varennes (Québec) J3X 1H5.

Il est à noter que les ateliers sont offerts en priorité aux entreprises établies sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville. Toutefois, les entreprises ne faisant pas partie de ce territoire peuvent s’inscrire et seront avisées, une semaine avant l’atelier, s’il reste de la place.

Consultez le site Internet de la MRC pour connaître le détail des ateliers et de l’horaire.