Une Bouchervilloise défendra les couleurs du Québec au concours Miss World Canada

Après avoir franchi l’étape provinciale au concours de beauté Miss World Canada, la Bouchervilloise Shabana Strom, couronnée Miss Boucherville, représentera le Québec lors de la finale canadienne prévue à Toronto durant la semaine du 20 au 27 juillet. Étudiante en troisième année à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, cette candidate dans la jeune vingtaine à la personnalité chaleureuse et réservée est très enthousiaste de participer à cet événement prestigieux.

« Ce n’est pas seulement un concours de beauté; j’ai rencontré d’autres candidates et ce sont des filles intelligentes, ambitieuses, qui se présentent bien. Ce sont également des gens impliqués dans leur communauté », précise-t-elle. Comme le veut la tradition dans ce type de concours, les participantes doivent s’adresser au public en préparant une allocution et défiler autant en robe de soirée qu’en maillot. Shabana confie avoir un faible pour la mode, tout en souriant.

Comme le requiert son champ d’études, cette étudiante universitaire a effectué un stage à l’Aide juridique, en lien avec le droit des enfants. Elle veut d’ailleurs devenir avocate spécialisée en droit des enfants. Voilà la raison pour laquelle elle a entrepris des études dans ce domaine.

Pour revenir au concours de beauté, la gagnante du concours Miss World Canada sera choyée. En plus de recevoir 20 000 $, elle se rendra en Thaïlande pour représenter le Canada à la finale de Miss World. Toutes les dépenses entourant ce voyage seront assumées par l’organisation du concours. Que la meilleure chance accompagne notre Miss Boucherville!

Depuis 1957

Miss World Canada a vu le jour en 1957. Au cours des 62 ans d’existence de ce concours, seulement deux Québécoises ont coiffé le titre de Miss World Canada. La première fut Huguette Demers en 1959. Beaucoup plus tard, en 1980, une résidente de Charlesbourg, Annette Labrecque, alors âgée de 19 ans, a eu droit aux mêmes honneurs. Celle-ci s’était rendue à Miss World, à Londres, mais n’avait pas remporté le concours. Elle avait toutefois reçu le titre de «Miss personnalité». Résidant aux États-Unis depuis de nombreuses années, Mme Labrecque est devenue musicienne professionnelle; elle est aujourd’hui grand-mère d’une petite-fille.