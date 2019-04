Super Gala de lutte à Verchères le 27 avril prochain

Le samedi 27 avril prochain, les Promotions NCW seront de retour au Centre Communautaire de Verchères pour y présenter une autre édition de leur super gala de lutte professionnelle! Les profits de l’événement seront versés à la Maison des Jeunes de Verchères.

Les amateurs présents à cette soirée auront la chance de voir le champion actuel de la NCW, le mâle Alpha Jeff Racette, alors qu’il défendra son titre contre le lutteur qui ne laisse personne indifférent sur son passage, l’énigmatique Oliver Strange. Les vedettes les plus populaires de la NCW seront sur place : la reine des damnées Sally, le titan Chakal, le phénomène 5inq, le duo Jake Matthews et Joe McRat ainsi que plusieurs autres.

Bien que ce spectacle en soit un de lutte, celui-ci est adapté aux différents types de spectateurs tout en proposant un divertissement assuré. Le langage y est donc mesuré et aucune violence extrême n’est autorisée. C’est pourquoi tout le monde est bienvenu! La bande de la NCW vous garantit des duels spectaculaires et une ambiance enflammée!

Les galas de lutte permettent à la Maison de Jeunes de Verchères d’amasser les fonds nécessaires afin d’offrir aux adolescents de notre communauté des activités diversifiées et des services adaptés à leurs besoins et leurs réalités. En plus d’offrir un milieu de vie sécuritaire, accueillant et dynamique, la MDJ permet aux jeunes de devenir des adultes critiques, actifs et responsables.

Pour un organisme communautaire, de telles activités de financement sont indispensables. Toute l’équipe vous remercie donc à l’avance pour votre présence et vous souhaite un spectacle mémorable!

Pour plus d’informations, visitez le www.ncw.qc.ca ou 450-583-5201.

Les billets sont présentement disponibles en prévente à la Maison des Jeunes :

Adultes à 10$ (régulier : 12$) ; Ados (12-17 ans) à 5$ ; Enfants de 11 ans et moins : Gratuit.

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 27 avril prochain.

Centre Communautaire de Verchères

92 Mtée Calixa-Lavallée

19h30 (portes 19h00)