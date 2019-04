Le service du Bus des îles par le RTL devient permanent

Le conseil d’administration du Réseau de transport de Longueuil (RTL) a approuvé récemment la mise en service de la nouvelle ligne estivale 261. Ainsi le Bus des îles, couronné de succès depuis deux saisons, devient une ligne régulière vers une destination récréotouristique prisée par la clientèle.

Le Bus des îles, en collaboration avec la Ville de Longueuil, la SEPAQ et Tourisme Montérégie, permet à la clientèle du Réseau de transport de se rendre à la plage municipale de Longueuil et au parc national des Îles-de-Boucherville à partir du terminus Longueuil. La nouvelle ligne 261 sera en service les samedis et dimanches entre le 22 juin et le 2 septembre, incluant les jours fériés suivants :

Fête nationale du Québec (24 juin);

Fête du Canada (1 er juillet);

juillet); Fête du Travail (2 septembre).

« Nous sommes également heureux de bonifier notre offre en assurant un service quotidien lors des vacances estivales de la construction, du 22 juillet au 2 août prochain. Nous invitons les vacanciers de l’agglomération tout comme ceux de la région métropolitaine à venir profiter de ces lieux de loisir », a souligné Pierre Brodeur, président du conseil d’administration du RTL.

Cet été, les départs de la ligne 261 se feront aux 60 minutes à partir du terminus Longueuil entre 9 h 45 et 17 h 45. Le dernier départ de l’île Charron aura lieu à 18 h 10. Puisque ce service devient une ligne régulière du RTL, les clients y auront accès selon la tarification usuelle du RTL.