Le bénévolat : la grande famille des gens de cœur!

La Semaine de l’action bénévole est une belle occasion de souligner le travail remarquable effectué par des gens de cœur qui agissent souvent dans l’ombre. Toutefois, au terme de cette semaine, une constante se profile à travers le Québec : l’augmentation des besoins, la diminution du nombre de bénévoles et le manque de ressources financières pour offrir les services nécessaires. À Sainte-Julie, L’Envolée centre d’action bénévole entend mettre en place une solution qui permettrait de répondre encore plus efficacement aux besoins de la communauté et même d’envisager, à plus long terme, de nouveaux services!

L’Envolée joue un rôle important afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, et plus particulièrement des aînés de Sainte-Julie, par le biais d’une offre de services en maintien à domicile. Sa mission est de promouvoir et de développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine afin de susciter une réponse à des besoins du milieu. L’organisme compte trois champs d’action, soit la promotion de l’action bénévole et communautaire, le soutien aux organismes et les services aux individus.

À l’aube de son 30e anniversaire de fondation, les responsables ont entrepris une planification stratégique répartie sur trois ans, soit de 2016 à 2019. Ce processus leur a permis de prendre conscience de leurs forces et faiblesses, d’éviter les dédoublements avec d’autres organismes et de décider d’une vision pour le futur.

De précieux partenaires

« C’est une année folle qui s’en vient! », lance la directrice générale, Chantal Brais, qui est à la tête de l’organisme depuis plus de cinq ans et qui est active dans le domaine communautaire depuis plus de 25 ans. « On a 90 bénévoles au quotidien et quatre employés, mais il y aurait du travail pour cinq employés idéalement et je dois dire qu’on n’a jamais assez de bénévoles. »

« Mes bénévoles, je les appelle mes « Mini-Wheats » parce qu’ils ont tous leur petit côté nutritif et leur petit coté givré! Je leur dis souvent : une chance qu’on s’a! », de rire celle qui a grandi dans le bénévolat depuis qu’elle était toute petite, en suivant ses grands-parents et sa mère.

« Je dis souvent aussi que nos bénévoles sont nos yeux et nos oreilles. Quand ils rencontrent les bénéficiaires et qu’ils jasent avec eux ou même en regardant les lieux, on peut se faire une idée de la situation d’une personne, par exemple s’il y a un comportement inhabituel. Il est bien important qu’ils nous le disent pour qu’on puisse ensuite poser les gestes appropriés. »

Pour l’épauler dans sa mission, L’Envolée peut compter sur la grande collaboration de la Ville de Sainte-Julie ainsi que ses partenaires qu’elle a pu s’adjoindre au fil du temps qui l’aident à offrir des services alimentaires de qualité en maintien à domicile. Parmi eux, il y a le IGA Marché du Faubourg de la famille Raymond qui lui remet régulièrement des stocks de viande non périmés que ses bénévoles transforment en petits plats pour les bénéficiaires, une aide qui fait toute une différence. L’Envolée s’assure ensuite de distribuer les surplus auprès d’organismes partenaires.

La directrice générale est également heureuse de pouvoir compter sur d’autres partenaires précieux comme Les Jardins du Grand-Coteau pour les fruits et légumes, le Garage Ronny Pooch, pour l’entretien des véhicules de service et aussi la Rôtisserie St-Hubert, pour ne nommer que ceux-là.

Une grande famille

La population de Sainte-Julie va en vieillissant et les besoins vont en augmentant, alors que les locaux de L’Envolée ne suffisent plus à la demande. Une des pistes de solution serait de modifier les locaux situés au 695, montée Sainte-Julie. Mais à plus long terme, la solution passe par la mise en place d’un comptoir de produits prêts-à-manger pour la clientèle en maintien à domicile, ce qui lui permettrait d’amasser des fonds pour mener à bien sa mission et en ferait un volet d’économie sociale.

L’Envolée est présentement en processus d’acquisition d’un immeuble dans ce but et aussi afin de répondre à la demande grandissante de la clientèle aînée pour les services en maintien à domicile.

Un tel comptoir de produits prêts-à-manger permettrait de compter sur des rentrées d’argent régulières qui lui seraient inestimables pour bien remplir sa mission et même envisager de nouveaux projets. « Ce ne sont pas les projets qui manquent! », d’avouer Chantal Brais. « Mais je dis souvent qu’il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions! »

D’ici à ce que le projet voie le jour, l’organisme se concentre sur sa plus précieuse ressource, ses bénévoles. « On fait beaucoup d’activités de reconnaissance envers eux. En mai prochain par exemple, on a un événement bowling et on remettra des cadeaux à ceux qui sont avec nous depuis cinq, dix, quinze ans et plus. On est une grande famille! Ce sont des gens de cœur et ce n’est pas pour rien que notre nouveau logo représente des cœurs! », de conclure avec un large sourire la directrice générale.

L’Envolée c’est…

Accompagnement transport (rendez-vous médicaux, humanitaire, petites courses dans Sainte-Julie, magasinage aux Promenades Saint-Bruno)

Services alimentaires (repas communautaires, comité Harfang, popote roulante & plats congelés, Livraison de plats congelés aux résidences Soleil et Saint-Louis)

Autres services (visites amicales, prêt d’appareils orthopédiques, programme PAIR, accueil et références, ateliers et conférences, rapport pour fins d’impôt, soutien aux organismes)

Pour informations : 695, montée Sainte-Julie 450 649-8874