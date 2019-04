Des séniors qui bougent… bien!

Les quinquagénaires, les sexagénaires, les septuagénaires et même les octogénaires sont nombreux à ne pas avoir peur de bouger à Boucherville. La preuve, ils étaient au nombre de quelque 110 à avoir répondu à l’invitation lancée par la Ville et Action santé 50 ans et +.

Le dimanche 7 avril dernier, ils ont pris part aux séances d’entrainement offertes par les professeurs de l’organisme sous les encouragements de la fondatrice Josette Gravier qui, à 78 ans, est une véritable inspiration pour les plus jeunes.

Au menu : conditionnement physique, zumba et étirements, sous des musiques rythmées. Ces entrainements étaient suivis d’une conférence offerte par Marie-Josée Morneau d’Action Sport Physio sur les saines habitudes de vie et les plaisirs de bouger. Le Défi Santé se poursuit jusqu’au 30 avril, et après, il devient individuel à chacun.