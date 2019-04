Des joueurs des Alouettes à l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine

Les élèves de 5e et 6e années de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine ont reçu de la belle visite le 4 avril dernier. Les joueurs des Alouettes Jean-Samuel Blanc et Jean-Gabriel Poulin les ont rencontrés dans le gymnase lors de la Tournée ultimate football.

Pendant deux périodes de cours, les footballeurs, numéros 42 et 49, ont répondu aux questions d’une centaine d’écoliers en plus d’animer une session de football.

Il s’agit de la deuxième année de ce programme d’initiation au football amateur sans contact pour filles et garçons qui vise à développer le milieu du football amateur québécois tout en enseignant la discipline de manière simple et sécuritaire.

Jusqu’au 1er mai, ils visiteront des élèves de 75 écoles primaires à travers la province.