La relève du volleyball est assurée !

Avec la participation de 88 équipes au Festival de mini-volley du RSEQ Montérégie, présenté les 6 et 7 avril derniers au Collège Saint-Paul de Varennes, il est permis d’avancer que la relève de la discipline est assurée !

En effet, ce sont plus de 550 élèves-athlètes qui se sont donné rendez-vous au traditionnel et populaire tournoi de mini-volley. Notons les performances de l’école Louis-H. Lafontaine, de Boucherville, qui a remporté deux médailles.

Tableau des équipes médaillées

Moustique compétitif mixte

1- École De Bourgogne, Chambly

2- École Jean XXIII, Québec

3- École Louis-H. Lafontaine, Boucherville

Moustique récréatif mixte

1- École Louis-H. Lafontaine, Boucherville

2- École Pierre-Boucher, Boucherville 3-

3- École De Bourgogne, Chambly

Moustique participatif mixte

1- École De Bourgogne, Chambly

2- École La Farandole, McMasterville

3- École St-Romuald, Farhnam