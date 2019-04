La nageuse Clémence Paré vivra ses premiers Jeux parapanaméricains

La Bouchervilloise Clémence Paré vivra ses premiers Jeux parapanaméricains. À l’issue des essais canadiens de natation qui avaient lieu durant la fin de semaine des 6 et 7 avril à Toronto, la nageuse du Club Mustang a été sélectionnée au sein de l’équipe canadienne.

Myriam Soliman, de l’arrondissement de Saint-Hubert, à Longueuil, une autre athlète du Club Mustang, a également été retenue. Les deux nageuses se rendront à Lima, au Pérou, concourir contre l’élite de la natation du 23 août au 1er septembre.

Les athlètes canadiens sélectionnés pour participer aux Jeux parapanaméricains font partie d’une équipe de développement, dont la plupart des membres proviennent du programme NextGen de Natation Canada. Pour plusieurs d’entre eux, ces Jeux constituent un tremplin vers les Jeux paralympiques de 2020 ou de 2024.

Clémence, une personne de petite taille, a commencé à nager il y a seulement cinq ans. En 2018, elle a réalisé quatre records canadiens de paranatation en long bassin (50 dos, 100 dos, 200 dos et 200 quatre nages individuelles) et quatre en petit bassin (50 papillon, 50 dos, 100 dos et 200 QNI). Elle a également décroché des médailles d’argent et de bronze au 50 mètres dos aux Championnats canadiens de 2017 et de 2018.

L’athlète s’approche de son rêve de participer aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 et de réussir à monter sur le podium pour ceux de Paris en 2024.