500 personnes au spectacle Patinage atypique

Environ 500 personnes se sont rassemblées au Complexe sportif Duval Auto pour assister au spectacle sur glace Patinage atypique au profit de la Fondation de l’autisme.

Inspirée tous les jours par son frère Charles-Étienne qui vit avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), la championne junior du monde, Marjorie Lajoie, avait décidé d’organiser cet événement unique afin de souligner la Journée internationale de l’autisme et sensibiliser la communauté aux différents besoins des personnes atypiques.

Elle souhaitait remplir le complexe et la réponse a été plus que positive. « Nous avons fait salle comble en ajoutant des chaises pliantes au bord de la bande et il y avait également des spectateurs debout. Nous avons dû refuser plusieurs personnes qui nous contactaient directement quand ils ont réalisé que plus aucun billet n’était disponible», a mentionné la mère de Marjorie et de Charles-Étienne, Julie Carignan.

Plusieurs patineurs de calibre international junior et senior ont offert des prestations, dont évidemment Marjorie Lajoie et son partenaire Zachary Lagha, Lilah Fear et Lewis Gibson de la Grande-Bretagne, Olivia Smart et Adrian Diaz de l’Espagne et les Canadiens Justine Brasseur et Mark Bardei.

« Une démonstration d’un match de hockey adapté, les prestations de patineurs ayant un TSA, ainsi que le discours d’ouverture à fort impact de Mathieu Canuel, finaliste d’un concours universitaire d’éloquence, ont donné une couleur unique à l’événement», a commenté Mme Carignan.

Les fonds amassés seront remis à la Fondation de l’autisme, à la ligue de Hockey adapté et à l’Association des enfants et adultes handicapés de Boucherville et Varennes, pour son volet TSA.