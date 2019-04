Une entente pour la plantation de 8 892 arbres dans le parc Saint-Charles à Varennes

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le lundi 1er avril dernier à la Maison Saint-Louis à Varennes.

• Lors de cette séance, la Ville a conclu une entente avec les organismes Tous les jours et Nature-Action Québec pour la plantation de 8 892 arbres dans le parc Saint-Charles avec un engagement des les conserver pour une période de 80 ans.

• Le programme Habitation durable est bonifié afin d’y ajouter de nouveaux écogestes, notamment pour les personnes vivant avec un handicap. Il est à noter que ce programme de subventions est un projet d’aide financière en matière de rénovation durable. Inspiré de la Ville de Victoriaville et adapté au territoire de Varennes, il vise à encourager la rénovation écoresponsable et respectueuse de l’environnement.

• Un programme d’aide financière a aussi été mis en place pour favoriser l’accessibilité universelle des bâtiments commerciaux et de services.

• Le conseil municipal a adopté un règlement d’emprunt de l’ordre de 5,7 M$ pour l’agrandissement et la mise aux normes de la caserne du Service de sécurité incendie. Les plans seront dévoilés au cours des prochains mois.

• Les élus ont fait savoir que des travaux de réfection des infrastructures et des chaussées sur les rues Guèvremont, Saint-André, Le Brodeur et du Parc seront entrepris au cours de la saison estivale. Les citoyens concernés seront informés des détails au cours des prochaines semaines.

• Lors de cette assemblée, un contrat de plantation de fleurs annuelles a été octroyé pour l’embellissement des espaces publics lors de la saison estivale. (Mention de source : Ville de Varennes)

Forum citoyen sur l’île Sainte-Thérèse

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), en collaboration avec la Ville de Varennes, présentent le forum citoyen sur l’île Sainte-Thérèse, une île à protéger et à rêver. Vous êtes citoyen de Varennes et souhaitez partager vos idées sur l’établissement d’un parc nature sur l’île Sainte-Thérèse? Vous pouvez influencer positivement la mise en valeur d’un espace naturel fragile et d’une grande richesse pour la biodiversité. Il s’agit d’une belle opportunité située dans votre cour, sur le territoire de votre municipalité.

Cet atelier permettra à la SNAP Québec et ses partenaires de recueillir la vision des citoyens pour porter le projet de création d’un parc nature sur l’île Sainte-Thérèse au niveau des différentes instances politiques.

La rencontre aura lieu le dimanche 5 mai prochain, de 13 h à 17 h 30 à la salle polyvalente de la Maison des aînés située au 2016, boulevard René-Gaultier à Varennes.

Plus d’informations et inscription obligatoire au : info@snapqc.org

Il est à noter qu’il y aura tirage de trois croisières autour de l’île à gagner.

(Mention de source : Ville de Varennes)