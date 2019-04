Ciné-conférence gratuite sur la vie de Jeanne Mance

Le 24 avril prochain à 19h30 à l’auditorium rénové de l’École secondaire De Mortagne (995 boul. De Montarville)

La Société d’Histoire des Îles-Percées, fière auteure du Livre du 350ème de Boucherville, organisme bénévole de recherche et de diffusion d’information à caractère historique vous convie à une exceptionnelle ciné-conférence intitulée « LA FOLLE ENTREPRISE, sur les pas de Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal ».

Fascinée par le destin singulier de Jeanne Mance (1606-1673), dont le rôle majeur de cofondatrice de Montréal est resté dans l’oubli, la cinéaste Annabel Loyola décide de partir à la recherche des motivations qui ont poussé une femme ni veuve, ni mariée, ni religieuse au XVIIème siècle à partir vers l’inconnu et à se dépasser dans un contexte hostile pour fonder une ville il y a plus de trois siècles, Ville-Marie devenue Montréal. Le film d’Annabel Loyola est le premier consacré à Jeanne Mance, cette Française d’exception née à Langres (Champagne méridionale) en 1606 et décédée à Montréal en 1673.

S’en suivra une discussion avec la réalisatrice et la possibilité de rencontrer les gens sur place. La Ville de Boucherville, le Centre d’Action Bénévole de Boucherville ainsi que la Commission scolaire des Patriotes sont partenaires de l’événement par l’initiative et la coordination de la Société d’Histoire des Îles-Percées.