125 bénévoles de Saint-Amable réunis pour une soirée de reconnaissance

Plus de 125 bénévoles de Saint-Amable ont participé à la soirée de reconnaissance, organisée en leur honneur par la Municipalité, le 4 avril dernier au Pavillon multifonctionnel. Cette soirée a été l’occasion pour la Municipalité d’applaudir et de dire »Merci » à ceux qui donnent du temps, de l’énergie et leurs talents pour améliorer le bien-être des autres et faire de Saint-Amable un lieu où il fait bon vivre. Pour les bénévoles, réseautage et conférence humoristique de Chantal Fleury étaient au programme de leur soirée.

« Même si le mot ‘’bénévoler’’ n’existe pas officiellement dans le vocabulaire de la langue française, nous n’avons pas besoin de définition pour en comprendre le sens. Chaque bénévole en donne le sens en étant un modèle d’engagement social pour Saint-Amable lors des événements et auprès des divers organismes communautaires. Que cette implication ait été ponctuelle ou permanente, à court terme ou à long terme, c’est dans de petits gestes que nous reconnaissons la grandeur de nos concitoyens », a souligné M. Stéphane Williams, maire.

« De nombreux événements, organismes, initiatives, associations et services à la communauté, ne pourraient exister sans le soutien inconditionnel de bénévoles. Vos élans de générosité font bouillonner le dynamisme de notre belle ville. Vous êtes un véritable vent d’inspiration ! », a complété Mme France Gosselin, conseillère municipale et responsable du dossier Loisirs.