Un projet ambitieux et avant-gardiste d’aménagement de la cour extérieure du Collège Saint-Paul

Le Collège Saint-Paul, un Collège aux possibilités infinies, est fier de vous présenter son projet ambitieux et avant-gardiste d’aménagement de la cour extérieure.

La nouvelle cour du Collège offrira des espaces stimulants, innovants, accueillants et dynamiques pour un milieu de vie sain et actif pour sa clientèle et les citoyens de Varennes.

En plus d’offrir de merveilleux espaces sportifs : un terrain de soccer synthétique, un terrain de deck-hockey, un terrain multisports en synthétique, un grand terrain de basketball, un parcours d’entraînement, une piste de course, il offrira des espaces de rassemblement, de détente et de relaxation, des espaces de classes extérieures flexibles et polyvalentes, des espaces culturels qui favoriseront l’épanouissement de chacun.

La cour du Collège Saint-Paul sera un parc agréable dynamique et chaleureux au coeur du Vieux-Varennes, pour ses élèves et ouvert à tous les Varennois en dehors des heures de classe.

Et voilà ce qu’est un Collège au coeur de sa collectivité !

Ce magnifique projet sera rendu possible grâce à des investissements majeurs du Collège Saint-Paul, de la Fondation du Collège Saint-Paul et de la Ville de Varennes.

La Fondation du Collège Saint-Paul a commencé sa recherche de financement il y a quelques mois déjà et lancera officiellement sa campagne de financement en mai prochain.

Vous souhaitez participer au financement de ce merveilleux projet ? Cliquez ici :

https://www.jedonneenligne.org/collegesaintpaul/DON/

Dès juin, les travaux commenceront pour se terminer à la fin août. Au plaisir de vous y rencontrer.