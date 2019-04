Pierrette Richer propose l’exposition Mémoire en transparence à la Galerie Vincent-d’Indy

L’artiste peintre Pierrette Richer a rassemblé une série d’aquarelles pour sa récente exposition intitulée Mémoire en transparence présentée durant le mois d’avril à la Galerie Vincent-d’Indy. Ses oeuvres sont accrochées à trois des murs de la galerie. Une mosaïque regroupant des racines et des plantes retiendra l’attention des visiteurs en raison des différents motifs. Mme Richer souligne que la nature est au coeur de sa démarche artistique, ce qui explique le choix de ce sujet.

Cette détentrice d’une maîtrise en arts visuels de l’Université Laval, membre du Regroupement des artistes en arts visuels du Québec et de la Maison de la Culture de la Ville de Québec, a réalisé près d’une dizaine d’expositions en solo et au moins six en collectifs à ce jour. Les structures vivantes que l’on retrouve dans la nature la fascinent. À travers ses oeuvres, cette artiste souhaite attirer l’attention sur la beauté et la richesse de milieux naturels complexes, fragiles et miniatures.

En tricotant du fil de nylon, elle obtient une trame qui reproduit l’idée du tissage. Suspendue, la structure semble organique; sa forme rappelle le cocon fabriqué par les insectes. L’entrecroisement des fils sur un support circulaire se veut un clin d’oeil à l’araignée qui tisse sa toile. En remplaçant le canevas des cerceaux de broderie par du papier d’aquarelle, elle présente un ouvrage s’apparentant aux configurations tracées par une aiguille piquant un motif et pourtant.