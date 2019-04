Les camps de vacances à Contrecoeur attendent vos inscriptions!

La période estivale est bientôt à nos portes! L’équipe des V.A.C est de retour une fois de plus cet été afin d’offrir des vacances amusantes et enrichissantes à plusieurs jeunes contrecœurois. Les inscriptions pour le camp de jour et les cours de natation auront lieu du 29 avril au 3 mai au Centre multifonctionnel de Contrecœur (4865, rue Legendre) et en ligne seulement les 4 et 5 mai au www.ville.contrecoeur.qc.ca.

Du 25 juin au 9 août, les jeunes de 5 à 12 ans pourront s’amuser chaque semaine sous une thématique différente comme le voyage, le cirque, le cinéma, la musique et aussi la science. Le programme d’animation estivale de la Ville de Contrecœur est certifié par l’Association des camps du Québec (ACQ) afin qu’ils profitent d’une expérience basée sur des valeurs telles que la sécurité, le respect et l’esprit de camaraderie.

Ouverture de la piscine

Cet été, la piscine municipale extérieure offrira également une belle gamme de cours pour tous les âges. Deux sessions de cours de niveau préscolaire et junior auront lieu cet été, soit du 25 juin au 9 juillet et du 15 au 26 juillet. Les cours d’aquaforme se dérouleront quant à eux du 3 juillet au 7 août. Le camp Jeunes sauveteurs, destiné aux 11 à 14 ans, aura lieu du 5 au 9 août, de 9 h 30 à 15 h 30.

Les inscriptions pour les cours de natation et le camp de jour se feront en personne au Centre multifonctionnel de Contrecœur les 29 et 30 avril de 8 h 30 à 16 h 30, les 1er et 2 mai, de 8 h 30 à 20 h, ainsi que le 3 mai, de 8 h30 à midi. Les inscriptions seront possibles les 4 et 5 mai en ligne seulement avec un dossier ouvert et un accès en ligne.

Pour plus amples informations sur la tarification, les modalités d’inscription et la programmation du camp de jour et de la piscine de la Ville de Contrecœur, consultez notre site internet au www.ville.contrecoeur.qc.ca.