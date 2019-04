La bibliothèque de Sainte-Julie offre une nouvelle trousse pour initier les tout-petits au plaisir de la lecture

Afin de célébrer la 20e édition de son programme Une naissance un livre, l’Association des bibliothèques publiques du Québec met à la disposition des parents une toute nouvelle trousse du parfait bébé-lecteur. Offerte aux parents qui abonnent leur enfant de moins d’un an à la bibliothèque de Sainte-Julie, la trousse comprend différents outils de stimulation au monde de l’écrit, dont un livre exclusif créé par Marianne Dubuc, auteure et illustratrice québécoise reconnue et maintes fois primée pour ses oeuvres jeunesse.

« Les effets de la lecture sur les tout-petits ne sont plus à démontrer. Qu’il s’agisse de se familiariser avec les formes, les chiffres et les lettres, d’acquérir des notions de vocabulaire et de langage ou encore de mieux structurer sa pensée, faire la lecture à son jeune enfant ne peut qu’être bénéfique pour son développement », a souligné la bibliothécaire Marie-Hélène Parent. « Grâce à la trousse du parfait bébé-lecteur, les parents sont ainsi mieux outillés pour initier leurs enfants à ce formidable univers. »

Élaboré exclusivement pour Une naissance un livre par Marianne Dubuc, le livre Sur le dos de Baba transporte le jeune lecteur dans un monde de douceur et de tendresse, qui permettra aux parents de créer un univers enveloppant et de tisser des liens d’attachement avec leur enfant. Chaque année, un nouvel auteur québécois sera sélectionné pour présenter un livre exclusif.

« L’amour de la lecture est un merveilleux cadeau à offrir aux enfants et à leurs familles. Elle leur ouvre la porte d’un univers infini de possibilités, d’expériences et de connaissances. C’est une fierté de savoir que des milliers de jeunes feront leurs premiers pas en lecture avec Sur le dos de Baba », a mentionné Marianne Dubuc.

La trousse du parfait bébé-lecteur comprend :

• deux nouveaux guides réalisés en collaboration avec le Département d’orthophonie de l’UQTR : Lire avec votre enfant ainsi que Chantez avec votre enfant, qui propose les comptines de La Montagne secrète;

• un livre exclusif signé par l’auteure québécoise Marianne Dubuc;

• le magazine Popi, offert par Bayard jeunesse;

• un magazine exclusif Naître et grandir.

Entièrement gratuit, le programme Une naissance un livre vise à favoriser la lecture dès le plus jeune âge et à encourager la fréquentation de la bibliothèque publique en famille. Il met en valeur les auteurs d’ici, positionne le livre comme un jouet riche pour développer les connaissances des tout-petits, en plus de garantir l’accès à toutes les ressources disponibles dans les bibliothèques publiques.

À propos de l’Association des bibliothèques publiques du Québec

L’Association des bibliothèques publiques du Québec regroupe les bibliothèques publiques autonomes (plus de 5 000 habitants) du Québec. En 2018, elle comptait 165 municipalités ou corporations membres, pour un total de plus de 305 bibliothèques, desservant plus de 80 % de la population québécoise. Depuis 1984, l’Association représente les intérêts des bibliothèques publiques du Québec. Elle fait la promotion de leurs missions et services auprès de la population. Par sa présence au sein de plusieurs instances de concertation, elle valorise la bibliothèque publique dans son rôle élargi répondant aux besoins d’aujourd’hui. Pour ce faire, elle sensibilise notamment les décideurs à l’importance d’un service de bibliothèque de qualité pour un accès démocratique et universel des citoyens et citoyennes au savoir et à la culture.