DEL a connu des résultats sans précédent en 2018

Surfant sur une vague remarquable, DEL vient d’établir un nouveau record en ayant enregistré une injection de 733 M $ dans l’économie de l’agglomération de Longueuil pour l’année 2018. En 2017, l’organisme à vocation économique avait connu son meilleur bilan en 15 ans d’existence avec des investissements ayant atteint 335,3 M $. « Tandis que notre économie tourne à plein régime, les prochaines années s’annoncent tout autant positives, mais avec une cadence de croissance légèrement modérée. La pénurie de main-d’oeuvre est un frein marquant à notre croissance; c’est pour cette raison que nous avons développé de nouveaux services pour limiter notre croissance économique », soutient avec prudence le vice-président du CA de DEL, Martial Vincent.

Parmi les faits saillants du rapport d’activités 2018 de l’organisme, sept entreprises ont choisi de s’établir sur le territoire de l’agglomération dont la Brasserie Molson-Coors et Förena cité thermale. Au chapitre du capital humain, 854 emplois ont été créés ou maintenus. Il s’agit d’une faible hausse par rapport à l’année précédente. L’équipe de DEL a réalisé 1151 visites en entreprise, ce qui représente une augmentation de 128% par rapport à 2017. Plus de 1000 personnes ont participé à l’une ou l’autre des 46 activités organisées durant la dernière année. Bref, des résultats plutôt encourageants. L’organisme a par ailleurs mis sur pied un accélérateur d’entreprises à la Place Charles-LeMoyne et déployé de nouveaux services à l’emploi.

« Avec notre accompagnement constant, soutenu et proactif, nous sommes plus que jamais une partie prenante de la vitalité économique du territoire de l’agglomération et un complice privilégié des entrepreneurs locaux », mentionne la directrice générale de DEL, Julie Ethier.

Au cours des prochaines années, l’organisme tablera sur une nouvelle planification stratégique ambitieuse axée sur six orientations. Parmi les éléments identifiés figure l’objectif de développer l’économie écoresponsable sur le territoire.

Pour le vice-président du comité exécutif de la Ville de Longueuil, le conseiller municipal Éric Beaulieu, DEL est devenu un acteur majeur pour le développement et la croissance de l’agglomération. « Nous voulons avoir un impact significatif sur les citoyens corporatifs », signale au passage Mme Éthier.