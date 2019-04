Un prix d’excellence de l’OAQ attribué au Centre de découverte et de services du parc national des Îles-de-Boucherville

L’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a sélectionné le Centre de découverte et de services du parc national des Îles-de-Boucherville comme récipiendaire de la catégorie Bâtiments institutionnels publics, lors de la remise de ses Prix d’excellence en architecture 2019, le 5 avril dernier, à la Société des arts technologiques à Montréal. Le bureau Smith Vigeant architectes a conçu cette réalisation pour le compte de la SÉPAQ, gestionnaire du parc.

Les amateurs de plein air qui se rendent au parc national des Îles-de-Boucherville ont l’occasion de visiter le Centre de découverte et de services qui se veut à la fois un lieu d’accueil des visiteurs, un centre de location d’équipements et une vitrine de la Sépaq. La proximité du fleuve et la présence d’une faune et d’une flore remarquables ont inspiré aux architectes d’imaginer un concept respectueux des attributs naturels en conformité avec l’esprit des lieux. Le projet d’une grande beauté comporte deux pavillons indépendants.

Le pourtour ondulé des bâtiments a permis de minimiser la coupe d’arbres et incite à la marche. La forme des pavillons est soulignée par un « voilage » texturé, lequel s’exprime par une succession de baguettes de bois verticales, apposées au parement extérieur. Ces éléments rythment délicatement les surfaces et créent un filtre lumineux. À l’intérieur où se poursuit le tracé organique, le plafond s’ouvre sur un immense puits de lumière qui favorise un éclairage et une ventilation naturels. Des parois vitrées permettent par ailleurs aux usagers d’être en contact constant avec la nature environnante. Le Centre a été conçu dans le respect de principes de design bioclimatique et dans un esprit de développement durable grâce à l’utilisation du cèdre de l’Est, essence de provenance locale.

L’architecte néerlandais Robert-Jan Van Santen a présidé le jury qui a déterminé les projets gagnants dans chaque catégorie.