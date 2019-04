Mesure de formation Aide de service en établissement de santé : 15 diplômés prêts pour le marché de l’emploi!

Le Service aux entreprises et à la communauté de la Commission scolaire des Patriotes, en collaboration avec la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie Est (CISSSME), a organisé, le 29 mars, un événement de remise de diplômes pour les participants à la mesure de formation « Aide de service en établissement de santé ». Tenue dans les locaux du Centre de formation professionnelle des Patriotes, l’activité a réuni différents partenaires qui ont souligné l’accomplissement des nouveaux diplômés.

Mentionnons que les quinze participants ont reçu leur diplôme en compagnie de leurs proches et des enseignants de la formation. Ces diplômés en « Aide de service en établissement de santé », une formation de 169 heures, sont maintenant prêts à travailler dans le domaine. Ils détiennent leurs cartes de compétences en premiers soins et RCR, en principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaire (PDSB), en plus de savoir dispenser des soins d’hygiène, des soins liés à l’alimentation, à la mobilité ainsi que des soins d’assistance.

Précisons également que cette seconde cohorte à la mesure de formation a été un franc succès puisque tous les participants ont été diplômés et ont maintenant la possibilité d’être embauchés en centre d’hébergement. Nous tenons à les féliciter pour leur persévérance et leur volonté, qui leur permettront d’offrir un service de qualité, humain et professionnel. De plus, nous souhaitons remercier sincèrement la Direction régionale de Services Québec de la Montérégie et le CISSSME pour cette belle réussite.

Enfin, si vous souhaitez obtenir de l’information relative à cette formation ou pour tout autre besoin de développement professionnel, n’hésitez pas à communiquez avec l’agent de développement Nicholas Imonti aux coordonnées suivantes : 450 645-2370, poste 7255 ou à nicholas.imonti@csp.qc.ca.