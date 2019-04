L’heure de la retraite sonne plus tard qu’il y a 10 ans

Une nouvelle tendance se dessine : les Québécois prennent leur retraite plus tardivement qu’il y a 10 ans. L’an dernier, 73% des travailleurs ont pris le chemin de la retraite à l’âge de 60 ans ou plus. En comparaison, cette proportion s’élevait à 57% en 2009. Durant la dernière décennie, le taux d’emploi chez les personnes âgées de 60 à 64 ans est passé de 38,4% à 48,5%. Ces données sont tirées d’un récent bulletin publié par l’Institut de la statistique du Québec.

Sur la période 2014-2018, parmi les travailleurs qui ont pris leur retraite, 39 % avaient 65 ans ou plus au Québec. Ce taux se situe à 47 % en Ontario et à 46 % dans les provinces de l’Ouest regroupées. Cependant, l’écart entre le Québec et les autres régions s’est amoindri par rapport à la période 2009-2013, où il se situait à environ 12 points de pourcentage.

Durant ces mêmes années, les écarts les plus prononcés sont observés chez les femmes et chez les employés du secteur public. Ainsi, au Québec, environ 34 % des femmes nouvellement retraitées avaient 65 ans ou plus, comparativement à 46 % en Ontario et à 41 % dans les provinces regroupées de l’Ouest. Dans le secteur public, la proportion de travailleurs ayant quitté le marché du travail à l’âge de 65 ans ou plus pour prendre leur retraite est de 20 % au Québec. Cette proportion se situe à 36 % en Ontario et à 33 % dans les provinces regroupées de l’Ouest.