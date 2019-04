La MRC de Marguerite-D’Youville honore neuf entreprises de son territoire!

Plus d’une centaine de convives se sont rassemblées à la salle Norambar du Pavillon multifonctionnel de Contrecœur le mercredi 3 avril dernier afin d’assister à la remise de prix du volet local du Défi OSEntreprendre. Cet événement, organisé par le Service de développement économique (SDE) de la MRC de Marguerite-D’Youville, a permis de souligner le travail et l’audace de neuf entrepreneurs de la région qui se sont lancés en affaires dans la dernière année.

Madame Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, a profité de l’occasion pour féliciter les lauréats bien sûr, mais également pour mentionner : « en unissant nos efforts, et en naviguant dans la même direction, nous contribuons tous à mener le navire à bon port, soit celui d’un développement économique régional en plein essor ». Cette image illustrait bien la synergie régnant entre les divers partenaires qui prennent part à la vitalité économique de la région.

L’événement était commandité par la Caisse Desjardins des Patriotes (commanditaire principal), le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville et le journal La Relève (partenaire média).

Dans les catégories officielles du concours, les prix ont été remis aux entreprises suivantes :

• Catégorie Bioalimentaire : Jardin Calixa (Calixa-Lavallée)

Jardin Calixa est une ferme maraîchère biologique qui produit des fruits, légumes, fines herbes et des aromates.

• Catégorie Exploitation, transformation, production : Ken & Jame (Varennes)

Ken & Jame offre des créations de bijoux de qualité supérieure pour hommes et femmes. L’entreprise se spécialise également dans le développement de ligne de bijoux sur mesure pour des compagnies et/ou pour tout événement.

• Catégorie Services aux individus : Physio Multiservices St-Amable (Saint-Amable)

Physio Multiservices est une bannière dans le secteur de la réadaptation physique. L’avantage de la clinique de Saint-Amable est d’être multidisciplinaire. En effet, l’entreprise offre les services de physiothérapie, ergothérapie, ostéopathie et massothérapie.

• Catégorie Innovations technologique et technique : B-CINQ Technologies (Sainte-Julie)

B-CINQ Technologies vise à commercialiser la technologie EVT, un concept innovateur de transmission à variation continue (CVT) électromécanique.

• Catégorie Commerce : SegSea (Verchères)

SegSea propose une collection unique de maillots de bain pour papa et fiston qui allie confort et style tout en leur permettant d’être agencés de façon identique. Les maillots sont conçus au Québec.

• Catégorie Services aux entreprises : Ventile Nord (Sainte-Julie)

Ventile Nord est une entreprise de service en nettoyage de conduits de ventilation, pour le résidentiel, commercial et industriel.

Les entreprises lauréates dans les catégories officielles sont automatiquement inscrites à la finale régionale qui aura lieu le mercredi 24 avril prochain, au Pavillon Dextraze du Collège militaire royal de Saint-Jean.

Le SDE de la MRC a également accordé trois distinctions dans les catégories suivantes :

• Catégorie Entrepreneuriat féminin :

Les Costumières du Coin (Contrecœur)

Boutique de location de plus de 3 800 costumes et accessoires variés thématiques, services d’animation et d’ateliers artistiques, ludiques et créatifs dans l’art du costume et une boutique cadeaux regroupant les œuvres de nos artisans de la région.

• Catégorie Économie sociale :

L’Arc-en-ciel des Seigneuries (Varennes)

Collectif d’organisations à but non lucratif travaillant dans le secteur de la santé et des services sociaux. L’organisme cible les problèmes de santé mentale en lien avec le travail.

• Catégorie Transmission d’entreprise :

Centre du pneu Contrecœur (Contrecœur)

Fondée en 1962, l’entreprise offre des pièces d’automobile et des pneus ainsi que le service de réparation de véhicules.