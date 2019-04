La Journée verte de Longueuil prévue le 27 avril

Un grand rendez-vous annuel sur le thème de l’environnement

C’est le 27 avril prochain qu’aura lieu la Journée verte de Longueuil, un rendez-vous annuel qui offre une programmation d’activités variées sur le thème de l’environnement. Cet événement est une occasion pour les citoyens d’obtenir un arbre gratuitement, d’assister à des conférences, de rencontrer des spécialistes de l’horticulture et de l’écologie et de prendre part à une visite guidée d’un centre d’assainissement des eaux usées.

Dons d’arbres

La Ville de Longueuil offrira, à ses citoyens propriétaires, un total de 1 000 arbres répartis en onze essences différentes. Les citoyens pourront réserver leur arbre en ligne à longueuil.quebec/journee-verte à compter du lundi 15 avril, 19 h. Des composteurs et des récupérateurs d’eau de pluie seront aussi offerts à prix réduit. C’est donc un rendez-vous à l’hôtel de ville de 9 h à 12 h!

Des conférenciers spécialisés

Les 27 et 28 avril, des conférences gratuites seront présentées au Marché public de Longueuil. Des spécialistes démystifieront le compostage domestique, la plantation et l’entretien des arbres ainsi que l’ABC du recyclage et des matières organiques à la maison. Aucune inscription n’est requise.

Visite du Centre d’épuration des eaux Rive-Sud (CERS)

Cette année encore, il sera possible de découvrir les étapes d’assainissement des eaux usées grâce à une visite guidée d’environ une heure au Centre d’épuration des eaux Rive-Sud (CERS), situé au 2999, rue de l’Île-Charron, à Longueuil. Le CERS ouvrira ses portes au grand public le 27 avril, entre 9 h et 12 h. Les citoyens sont invités à s’inscrire gratuitement à longueuil.quebec/inscription-CERS.

« Au cours des 10 dernières années, la Journée verte de Longueuil a été synonyme d’actions et de découvertes écologiques. Les activités offertes dans le cadre de cet événement, notamment la distribution d’arbres, s’inscrivent dans la liste des gestes concrets mis de l’avant par la Ville dans le but de protéger l’environnement et d’augmenter la biodiversité urbaine, laquelle constitue une importante richesse pour notre ville », a mentionné la mairesse de Longueuil, Sylvie Parent.

Pour plus de renseignements sur les activités, visitez longueuil.quebec/journee-verte.