Marche citoyenne de sensibilisation aux changements climatiques le samedi 27 avril à Boucherville

La Ville de Boucherville vous invite à venir donner votre appui à un avenir plus vert en participant à une marche citoyenne de sensibilisation aux changements climatiques qui aura lieu le samedi 27 avril prochain dans le cadre du Jour de la Terre.

Marche citoyenne

Les enjeux qui découlent des changements climatiques prennent de plus en plus d’importance sur la scène publique partout dans le monde. La préservation de l’environnement est un enjeu important pour le conseil municipal et c’est dans cette optique que la Ville organise cet événement rassembleur.

Le départ se fera au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois à 9 h 30 et les participants se dirigeront par la suite vers le parc de la Futaie en empruntant les sentiers piétonniers du secteur, dont une partie des parcours « Marche et course » de la Ville. Profitez de l’occasion pour les découvrir! Ces parcours s’inscrivent dans la volonté du conseil municipal de privilégier des actions qui prônent les saines habitudes de vie. La mobilité active est d’ailleurs l’une des solutions que tous peuvent mettre de l’avant afin de contribuer à la diminution des gaz à effets de serre (GES).

Le retour se fera à pied en utilisant le trajet inverse. N’oubliez pas votre gourde d’eau.

Inauguration du sentier du parc de la Futaie

La conservation des milieux naturels est primordiale pour le conseil municipal. C’est aussi un élément capital dans la lutte aux changements climatiques. C’est pourquoi la Ville profitera de l’occasion pour procéder à l’inauguration du nouveau sentier aménagé dans le parc de la Futaie en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec.

Afin de vous faire profiter pleinement de cet écosystème diversifié, des guides seront sur place pour parcourir avec vous le sentier. Ils pourront alors vous expliquer certains détails de l’aménagement et vous faire découvrir les caractéristiques du milieu.

Merci au comité du secrétariat à la participation citoyenne

Précisons que cette initiative émane du comité du secrétariat à la participation citoyenne. Nous les remercions de leur appui dans le projet.