Festival jeunesse 2019 : ados de talents recherchés

Pour la 17e édition, les Maisons de Jeunes de la région s’unissent de nouveau et vous invitent à un événement bien spécial… Leurs adolescents âgés entre 12 et 17 ans seront en spectacle au Centre Musical Haute Gamme de Varennes, le 11 mai prochain afin de vous faire découvrir leurs multiples talents tels que la danse, le chant, la magie, la musique et l’humour !

Organisé par les Maisons des Jeunes de Boucherville, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie Varennes et Verchères, le Festival Jeunesse a pour but d’offrir une expérience de scène incomparable aux jeunes artistes tout en promouvant bien sûr, le talent local. Des apprentis techniciens de scène et de jeunes photographes/vidéastes prendront aussi part au festival afin de développer leur créativité et de mettre un œuvre un spectacle 100% ados et gratuit.

« Le Festival Jeunesse est une façon d’exprimer son talent, de partager une passion et surtout, de rencontrer de nouvelles personnes. On y crée et vie des moments mémorables! »

Le Festival Jeunesse, c’est aussi le moment de souligner et de récompenser les jeunes qui se sont impliqués au sein de leur communauté. Ainsi, encore cette année, six boursiers, soit un par maison de jeunes, se verront attribuer la bourse « À toute Jeunesse ».

TALENTS RECHERCHÉS

Par le fait même, nous invitons les ados intéressés par un des trois volets du Festival (performance, technique de scène, bourse) à s’inscrire en grand nombre. Il est possible de le faire via votre MDJ locale ou bien via la page Facebook du Festival Jeunesse. Notez que la date limite d’inscription est le 12 avril prochain et que les auditions se dérouleront à l’Adosphère – Maison des Jeunes de Verchères, le 19 avril.

Les organisateurs profitent de cette tribune pour remercier leurs précieux partenaires dans ce projet : La Table Jeunesse des Seigneuries, le Centre Musical Haute Gamme, les Municipalités de Boucherville, Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie et Verchères, la Fondation Yves St-Arneault, ainsi que M. Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-les Patriotes-Verchères et Mme Suzanne Dansereau, députée de Verchères.

Pour tout savoir sur le Festival Jeunesse, suivez la page Facebook ou contactez la MDJ la plus près de chez vous! C’est un rendez-vous, le 11 mai prochain!

Boucherville: 450-449-8346

Varennes : 450-652-6941

Verchères : 450-538-5201

Contrecœur : 450-587-2830

Sainte-Julie : 450-649-3031

Saint-Amable : 450-922-3673

Facebook : www.facebook.com/festivaljeunesse