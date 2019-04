Mario Dudemaine promu ceinture noire 8e Dan en taekwondo

Le fondateur du Club de taekwondo de Varennes, Mario Dudemaine, a récemment été promu ceinture noire 8e dan.

C’est en 1971 à l’âge de 19 ans que M. Dudemaine fait ses premiers pas en taekwondo. Durant 48 ans, il n’a jamais cessé de se perfectionner. Il a réussi à gravir tous les échelons, de la ceinture blanche à la noire, en suivant différentes formations, telles que le programme National canadien de certification des entraîneurs, des cours de premiers secours/DEA (défibrillateur externe automatisé), des cours d’arbitrage, et des cours en perfectionnement comme celui d’assistant-instructeur et dojang-coach.

Ses connaissances en arts martiaux a aussi permis à l’athlète de rédiger un document portant sur les comportements agressifs en milieu hospitalier. Cela lui a été fort utile lorsqu’il dispensait des formations destinées au personnel soignant et aux agents de sécurité.

M.Dudemaine a fondé en 1994 l’école de taekwondo de Varennes qui

est devenue quelques années plus tard le Club de taekwondo de Varennes, maintenant établi au Centre éducatif Chante Plume.

Le 15 mars dernier, il est devenu ceinture noire 8e dan jidokwan, après 48 ans de pratique assidue. Pour lui, le taekwondo a toujours été un mode de vie et il espère pouvoir continuer à pratiquer cet art martial pendant plusieurs années encore.