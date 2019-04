La vaisselle de plastique à usage unique bannie de l’école De Mortagne

La cafétéria de l’école secondaire De Mortagne a pris un virage vert. Depuis le 25 mars dernier, la vaisselle de plastique à usage unique est bannie.

Poussée par le conseil des élèves et des élèves du magasin du monde, la direction de l’école a décidé de prendre cette mesure environnementale. Ainsi, la vaisselle de mélamine et des ustensiles de métal sont maintenant utilisés. « Nous sommes en période de transition et il ne reste qu’à remplacer les bols à soupe jetables par des réutilisables», assure le directeur de l’école, Daniel De Angelis.

Pour permettre l’implantation de la vaisselle réutilisable, la Fondation de l’école a accordé une aide financière de 6000 $. De plus, la direction a impliqué les élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) qui avaient besoin d’un plateau de travail. Ces élèves s’occupent de faire fonctionner le lave-vaisselle industriel.

Dans quelques semaines, l’école sera en mesure d’évaluer les économies réalisées grâce à cette initiative. Mais déjà, on sait qu’environ 30 sacs d’ordures étaient quotidiennement ramassés.