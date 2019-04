Pour Opération Enfant Soleil : Enfilez vos espadrilles, le Défi Cardio 5 heures est de retour!

C’est le temps de penser à enfiler vos espadrilles pour votre santé et celle des jeunes. Le Défi Cardio 5 heures est de retour le 25 mai. L’événement sportif et surtout caritatif se tiendra simultanément dans tous les centres Énergie Cardio du Québec, dont celui de Boucherville. Le but? Amasser la somme de 315 000 $ pour prévenir la maladie chez les enfants au moyen de l’activité physique.

Énergie Cardio et Opération Enfant Soleil collaborent ensemble depuis 20 ans déjà. Souhaitant cibler plus spécifiquement la prévention de la maladie, le Fonds Josée Lavigueur a été mis sur pied en 2006. Il a pour mission de promouvoir la santé physique et mentale chez les enfants par l’activité physique.

« Je suis extrêmement fière de collaborer encore cette année avec Opération Enfant Soleil, une cause qui me tient particulièrement à cœur et qui aide tellement d’enfants du Québec. L’énergie que les membres et employés d’Énergie Cardio consacrent année après année à la collecte de fonds du Défi Cardio 5 heures est tout simplement exceptionnelle et fait une énorme différence dans la vie des enfants et de leurs familles », a mentionné Josée Lavigueur.

Le Défi Cardio 5 heures consiste à faire 5 h d’exercices cardiovasculaires consécutives, que ce soit sur un appareil cardiovasculaire ou lors de cours en groupe dans un gym Énergie Cardio. La totalité des sommes recueillies dans le Fonds Josée Lavigueur sera remise au Téléthon Opération Enfant Soleil le 2 juin prochain.

« On souhaite réunir de 25 à 30 personnes par centre, ce qui nous permettra d’atteindre et peut-être même dépasser notre objectif de 315 000$. Depuis les débuts du défi, 5 M$ ont été amassés », a spécifié Claire Tremblay, présidente d’Énergie Cardio. Cette année, les enfants âgés de 10 ans et plus sont invités à y participer.

Le lancement officiel du Défi Cardio s’est déroulé le 28 mars dernier au centre Énergie Cardio de Boucherville en présence de quelque 80 invités et des ambassadeurs Chantal Lacroix, Isabelle Huot, Gilbert Delorme, Éric Pontbriand, Myriam Côté, Michael Girard, Alex Perron, Mathieu Cyr ainsi qu’Étienne Drapeau.