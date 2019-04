Un nouvel outil d’alertes pour diffuser aux citoyens les avis importants implanté à Boucherville

Inscrivez-vous et recevez nos avis importants par téléphone, message texte et courriel!

La Ville de Boucherville a récemment migré vers un nouvel outil d’alertes pour diffuser aux citoyens les avis importants. Ce faisant, elle bonifie son offre et il est maintenant possible de recevoir ces avis non seulement par téléphone, mais aussi par message texte et courriel.

Ainsi, la Ville profite de cette occasion pour faire une actualisation complète de sa base de données et invite tous ses citoyens (résidentiels et corporatifs) à mettre à jour leurs coordonnées en s’inscrivant via cette nouvelle plateforme, et ce, même si vous étiez déjà inscrit par le passé.

Un avis important, c’est quoi?

Les avis importants concernent :

Toutes les situations relatives à la sécurité civile : avis d’ébullition d’eau, de mise à l’abri, d’évacuation, etc. Les messages concernant des catastrophes naturelles ou encore des accidents majeurs, par exemple, seront transmis via notre système.

Les travaux dans des secteurs précis de la ville : bris d’aqueduc, fermeture de rues, travaux majeurs, etc.

D’autres avis jugés importants : situations jugées importantes ou urgentes par les autorités compétentes.

Inscription

Votre inscription se fera en 3 étapes faciles! Consultez le boucherville.ca/avis pour tous les détails.

Afin de compléter votre inscription, vous serez redirigé vers le site de « OMNIAlert ». Vous pouvez faire confiance à ce site. Les renseignements fournis demeurent confidentiels.

Une fois inscrit, vous pourrez recevoir tous les avis importants de la Ville de Boucherville qui concernent votre secteur.

Comment ce système fonctionne-t-il ?

Dès votre inscription, vous pouvez choisir plusieurs modes de communication (téléphone, message texte, courriel). Vous pourriez être avisé via tous les modes de communication auxquels vous vous inscrivez. Ainsi, si vous choisissez d’entrer plus d’un numéro de téléphone (cellulaire, domicile, travail) ou encore plus d’une adresse courriel (personnel, travail), nous pourrions communiquer avec vous via tous ces moyens.

Le système tentera de joindre les abonnés aux différents numéros de téléphone enregistrés lors de l’inscription, et ce, jusqu’à ce qu’une personne réponde à l’appel ou qu’un répondeur permette au système de laisser un message, lorsque possible.

Vous recevez un appel?

Lorsque vous recevez un appel, il est important de répondre une fois « ex. : Bonjour » et d’attendre quelques secondes. Le message commencera lorsque le système aura détecté un silence.

C’est le numéro général de la Ville (450 449-8100) qui apparaît sur votre afficheur, le cas échéant. Nous vous conseillons d’enregistrer ce numéro dans vos contacts sous

« Alerte Boucherville ».

Que faire si vos coordonnées changent?

Il est toujours possible de modifier vos coordonnées en vous connectant à votre compte via votre identifiant et votre mot de passe. Puis, dans la page « Mon profil », vous pourrez mettre vos renseignements à jour.

Entreprises, commerces, institutions et industries

Ne soyez pas pris au dépourvu! En vous inscrivant, vous serez rapidement informé de toutes les situations qui pourraient avoir un impact sur vos opérations telles qu’une fermeture d’eau, un avis d’ébullition d’eau ou encore une baisse de la pression de l’eau. Vous recevrez également tous les autres avis importants.

Inscription et renseignements

boucherville.ca/avis

Aide à l’inscription

450 449-8100, durant les heures d’ouverture