L’accès au REM, un futur casse-tête pour les automobilistes

Le Réseau Express métropolitain (REM) est un projet espéré et attendu dans la région, mais son accès pour les futurs utilisateurs de la Rive-Sud inquiète au plus haut point la CCIRS et les élus de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville.

C’est pourquoi, par voie de lettre officielle adressée au président du conseil d’administration de la CDPQ, Micheal Sabia, la CCIRS a fait connaitre son appui à toutes demandes visant à faire modifier les plans pour créer un accès direct à la station Rive-Sud du réseau express métropolitain, pour les autobus provenant des municipalités et villes des Municipalités régionales de comté (MRC) de Roussillon et de Beauharnois-Salaberry, dans l’ouest de la Couronne Sud, ainsi que celles des MRC de Marguerite-D’Youville et de la Vallée-du-Richelieu, dans l’Est de la Couronne Sud, ceci dans le but de présenter une solution adéquate et viable pour tous.

Les plans dévoilés le 14 mars dernier indiquent qu’aucun accès direct n’a été prévu pour desservir adéquatement les usagers de ces secteurs. De plus, les autobus et les véhicules provenant notamment de l’autoroute 30 est et circulant vers l’ouest devront passer par le Quartier DIX30 et y faire une boucle avant d’emprunter le boulevard de Rome pour accéder à la station du REM à Brossard et son stationnement incitatif.

« Cette situation est inacceptable » a souligné le président de la CCIRS, Richard D’Amour. « Comment pouvons-nous penser à optimiser le transport collectif avec le REM, si les automobilistes provenant de l’autoroute 30 ne peuvent pas y avoir accès facilement ? La congestion engendrée pourrait très bien décourager les usagers à utiliser le REM et stimuler l’utilisation de l’automobile. C’est contre-productif » a ajouté M. D’Amour.

Par ailleurs, le conseil d’administration de la CCIRS a adopté à l’unanimité, lors de sa rencontre mensuelle du 27 mars dernier, une résolution visant à demander à CDPQ Infra de modifier ses plans pour créer un accès direct à la station Rive-

Sud du réseau express métropolitain, pour les autobus provenant des municipalités et MRC ci-haut mentionnées, ceci dans le but d’assurer le succès promis par l’arrivée du REM sur le territoire de la CCIRS.

La MRC de Marguerite-D’Youville avait précédemment fait parvenir une résolution adoptée de façon unanime par les six maires de la région (Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères) à l’intention notamment du premier ministre du Québec, François Legault, visant à ce que les plans soient d’accès soient révisés.

À propos de la CCIRS

La CCIRS est le troisième plus important regroupement d’affaires au Québec. Forte d’un nombre de membre important, soit près de 1400 membres, la CCIRS contribue de façon représentative à la communauté d’affaires de la Rive-Sud. Grâce à sa portée régionale, elle est en mesure de mieux défendre les intérêts de ses membres et agit concrètement, avec ses partenaires, à la croissance économique du territoire. La CCIRS est affiliée à la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ).